Екатеринбург, 3 апреля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Первый полуфинальный матч в женской баскетбольной Премьер-лиге прошёл 2 апреля в Екатеринбурге и принёс следующий результат.

Pexels.com Женский баскетбол

УГМК (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбургская область) 85:50 (33:15 20:17 16:8 16:10)

Второй полуфинальный матч пройдёт 4 апреля в Курске, где встретятся две динамовские команды, собственно курская и московская. Ответные матчи полуфинальных серий пройдут 7 и 8 апреля.

Положение команд в полуфиналах женской баскетбольной Премьер-лиги можно посмотреть здесь.