Анкара, 3 апреля, 2017, 08:40 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

За две недели до конституционного референдума в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган снова обратился с критикой в адрес Европейского союза, назвав его «альянсом крестоносцев», сообщает T-online.

2 апреля на площади в Анкаре Эрдоган обвинил во лжи политиков Евросоюза: «Вы понимаете, почему Турцию, несмотря на все обещания, до сих пор не приняли в ЕС? Я скажу это громко и отчетливо: все потому, что ЕС — это все еще альянс крестоносцев, и они лгали нам все время».

Президент Турции объяснил свои слова тем, что во время празднования юбилейного саммита 60-летия Римского договора, проходившего в Риме 25 марта, представители 27 стран ЕС (без Великобритании) «внимали речам папы римского» на аудиенции в Ватикане, а мусульмане «остаются у дверей Евросоюза».