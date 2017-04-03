Барнаул, 3 апреля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Дорожные ямы, образовавшиеся на месте стаявшего вместе с асфальтом снега, в Барнауле пока заделывают по-старинке, кирпичами, но мэр города Сергей Дугин пообещал, что мера эта — временная. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывоз можно сделать из интервью градоначальника, записанное для программы «На первом плане. Барнаул». «Основательно ремонтировать дороги планируем начать в апреле», — отметил градоначальник.

Светлана Шаповалова Улица Транзитная в Барнауле состоит преимущественно из ям

Альтернативой ямочному ремонту барнаульские власти считают ремонт дорог большими картами («заплатками»). «Сегодня все те участки, которые ремонтировали большими картами, находятся в нормальном состоянии», — пояснил Сергей Дугин. По его словам, к весне в городе «удалось добиться более или менее приемлемой ситуации», к тому же на некоторых участках дорог приступили к ремонту с применением технологии холодного асфальта.

Вместе с тем, Сергей Дугин напомнил статистику: на 1 тысячу жителей Барнаула приходится порядка 400 машин, а ежегодный прирост в год составляет 10−12 тысяч автомобилей. «Большое количество автотранспорта не может не влиять на качество дорог», — отметил гава города.

Между тем, многочисленные дорожные ямы уже попали под пристальное внимание прокуратуры, которая инициировала проверку, проанализировав сообщения СМИ. Особенно много нареканий высказано горожанами по поводу состояния дорожного полотна ул. Транзитная, ул. Заринская (Малый Павловский тракт), Балтийская, Сухэ-Батора, Горно-Алтайская, Петра Сухова (от ул. Малахова до 80-й Гвардейской), Георгия Исакова (от Матросова до Малахова), Смирнова, Советской Армии, 42-й Бригады, Аносова, Бехтерева и многих других.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году Барнаул сможет отремонтировать всего 25 дорог.