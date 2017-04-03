Москва, 3 апреля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. В пятницу 31 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 20,00 коп. (+0,36%), до 56,28 руб., курс евро — на 7,00 коп. (-0,12%), до 59,96 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+2,5%), евро/рубль — 361,6 млн евро (+17,36%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

Торги на Мосбирже по доллару и евро открылись 31 марта снижением. Как только валюты обновили недельные и годовые минимумы против российской валюты они перешли в наступление. В последний день месяца и квартала трейдеры сами оказали давление на рубль с помощью фиксации прибыли от длинных позиций, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. В ходе европейской сессии курс доллара восстановился с 55,85 до 56,54 руб., курс евро — с 59,64 до 60,42 руб.

На фоне дорожающей нефти марки Brent до $53,74 за баррель рубль частично вернул дневные потери к закрытию торгов. За минувшую неделю курс доллара снизился на 1,05%, месяц — на 3,43%, I квартал — на 8,14%. Курс евро за неделю снизился на 2,6%, месяц — на 2,93%, I квартал — на 7,06%.

Сегодня, 3 апреля, Brent стоит $53,40 за баррель (-0,44%). В пятницу нефть выросла в цене, несмотря на данные компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Стоимость бочки нефти опять стоит больше 3000 руб.

Пока нефть держится выше уровня $50, а зарубежные инвесторы покупают ОФЗ, рубль сохранит свои позиции вблизи годовых максимумов. У рубля будет время до 5 апреля их обновить. Потом его укрепление сдержат протоколы заседания ФРС США и пятничный отчёт по американскому рынку труда.

Нисходящая коррекция по нефти после пятничного укрепления в течение дня будет оказывать давление на российскую валюту. В связи с этим 3 апреля от пары доллар/рубль ожидается умеренное снижение к уровню 56 руб., от евро — к 59,70 руб.

Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю до 28 марта крупные спекулянты продолжают увеличивать длинные позиции по рублю на Чикагской бирже.