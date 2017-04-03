Киев, 3 апреля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Неизвестные обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Мониторинговая миссия ОБСЕ

2 апреля патруль СММ ОБСЕ, состоящий из шести наблюдателей и двух бронемашин, находился на расстоянии 50 метров от улицы Центральная на севере Саханки, подконтрольной ДНР, на автостоянке около нежилого здания. Трое наблюдателей находились внутри бронемашин, трое — снаружи.

В 13:00 бежевый автомобиль марки Lada с украинскими номерами и без каких-либо опознавательных знаков проезжал по улице Центральная, в нем находились трое мужчин, одетых в военную форму. Проезжая мимо патруля СММ, водитель сбавил скорость и открыл окно, после чего мужчины в автомобиле что-то громко закричали на русском в сторону наблюдателей.

Водитель автомобиля взял у одного из пассажриов автомат АК-47 и, держа руль коленями, дважды выстрелил через открытое окно в воздух, не прекращая движения. Автомобиль с мужчинами направился дальше в сторону села Ужовка, подконтрольному ДНР.

Спустя десять минут патруль СММ ОБСЕ направился в село Безыменное, подконтрольное ДНР, где в 13:25 вновь увидел тот же автомобиль, припаркованный в центре села.

Наблюдатели вернулись на базу в Мариуполь без происшествий, никто не пострадал. СММ ОБСЕ проинформировала о случившемся Совместный Центр по контролю и координации вопросов прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наблюдатели от ОБСЕ пробудут на Украине до 2018 года. Председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявлял, что в результате переговоров представителей миссии, МИД Украины и России было достигнуто соглашение об улучшении технической оснащенности СММ, в частности, речь шла о беспилотниках, акустических сенсорах и инфракрасных камерах.