Барнаул, 3 апреля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Коммунальная авария на водоводе оставила без воды ряд социальных учреждений и жилых домов в Ленинском районе Барнаула. Речь, в частности, идет о пожарной части, ПТУ, двух детских садах, двух поликлиниках и доме ребенка.

Светлана Шаповалова Коммунальная авария в Барнауле

Как сообщает официальный сайт города, повреждения на сетях по адресам: ул. Юрина, 221 и Аванесова, 76 были выявлены сегодня ночью. Несмотря на то, что коммунальщики локализовали места повреждения, разлившаяся вода затруднила движение транспорта и переходов.

Работы по устранению повреждений планируется завершить сегодня до конца дня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последний год коммунальные аварии в Барнауле происходят с завидной регулярностью. Так, 13 февраля 2017 года вода залила проезжую часть из-за аварии на теплотрассе диаметром 500 мм. Пришлось перекрывать движение по нечетной стороне ул. Малахова от ул. Юрина. Ранее власти Барнаула разъяснили горожанам, что причинами участившихся коммунальных ЧП очень часто становятся подвижки грунта и изношенные коммунальные сети, и что таких ситуаций не избежать и в дальнейшем.