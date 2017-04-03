Сеул, 3 апреля, 2017, 08:03 — ИА Регнум.



대한민국 국군 Патрульный корабль класса «Шамсури» и подводная лодка класса «Сон Вон-иль», РК

В Южной Корее 3 апреля начались совместные с ВМС США и Японии морские учения по борьбе с подводными лодками КНДР, говорится в сообщении министерства обороны республики, которое цитирует агентство «Ренхап».

Учения продлятся три дня, они пройдут в районе южнокорейского острова Чеджудо. Целью маневров стало достижение «эффективного ответа» на угрозу со стороны Пхеньяна, особенно в то время, как КНДР разрабатывает баллистическую ракету подводной лодки (БРПЛ).

Со стороны Южной Кореи в морских учениях примет участие эсминец Kang Gam Chan, с американской — эсминец McCampbell. Также в море выйдет японский эсминец Sawagiri.

Кроме того, к учениям привлечена противолодочная авиация, в том числе вертолеты Lynx, MH-60 и самолет P-3 Orion. Их задача — поиск и отслеживание маневров предполагаемой северокорейской подлодки.

Договоренность о проведении маневров была достигнута в декабре 2016 года. Противолодочные учения трех стран проводятся впервые.

22 марта стало известно о проведении Пхеньяном очередных ракетных испытаний. Запуск оказался неудачным. Через несколько секунд после старта произошел взрыв. С начала 2017 года военные КНДР провели уже целый ряд испытаний, в том числе несколько запусков баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН неоднократно заявлял о «серьезной обеспокоенности» в связи с дестабилизирующими действиями КНДР и нарушением страной международного законодательства. Однако, несмотря на санкции и жесткое политическое и экономическое давление, власти Северной Кореи не намерены прекращать свою ракетную и ядерную программу.