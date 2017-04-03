Богота, 3 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь боевиков Национальной армии освобождения (ELN), второй по величине партизанской группы в Колумбии, были убиты в ходе операции колумбийской армии в регионе Кататумб, сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на местные военные источники.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

Операция проводилась в сельской местности в городе Эль-Кармен, департамент Норте-де-Сантандер, граничащего с Венесуэлой, против одного из главных лагерей ELN, развернутых в этой части страны. Там же отмечается присутствие картелей, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, 30 марта лидеры ELN объявили о готовности договариваться с правительством Колумбии о вопросах разминирования территорий, чтобы снизить интенсивность конфликта.