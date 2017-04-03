Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2017, 07:45 — ИА Регнум. На Камчатке уже завтра, 4 апреля, на многих АЗС региона топливные компании, обещают снизить цены на бензин. Если это произойдет, то подобные действия станут первыми в современной истории региона, когда владельцы заправок сами идут на изменение ценников в пользу автомобилистов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Некоммерческого партнерства владельцев автозаправочных станций Борис Добженецкий, снизить стоимость планируют все компании, входящие в партнерство.

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Ценники перепишут на АЗС, которые не принадлежат монополисту на рынке поставок и продажи топлива ННК «Камчатнефтепродукт». Среди тех, кто готов пойти на изменение цен — Нефтесоюз Камчатки (НСК), Топливный союз Камчатки, компания Востокнефтепродукт, Камчатская топливная компания. Вместе они владеют 70% АЗС на Камчатке, в том числе и в районах края.

Как пояснил Борис Добженецкий, сделать это компании смогли, так как нашли альтернативный способ поставки топлива на Камчатку. Если раньше покупать бензин они могли только у «Камчатнефтепродукта», то сейчас организованы прямые поставки. Причем раньше этого сделать нельзя было, так как на полуострове перевалочная база также была только у монополиста, а сейчас вводится в строй альтернативная нефтебаза на 8 тыс. тонн. Кроме того, в рамках режима ТОР в крае реализуются еще ряд аналогичных проектов.

«В 2016 году оптовые цены на топливо выросли почти на 10%, в то время как в рознице рост составил около 1,5%. После очередного скачка оптовых цен основного поставщика топлива в край, большинство компаний были вынуждены поднять цены в рознице», — отметил Борис Добженецкий.

После этого повышения в правительстве края искали выход из сложившейся ситуации, рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред правительства региона Юрий Зубарь. Он напомнил, что ранее губернатора Владимир Илюхин давал поручение проработать с бизнесом пути возможного снижения цен.

«После ряда совещаний нам удалось ситуацию нормализовать. В ближайшие дни, буквально завтра, должно произойти снижение цен, которые были повышены две недели назад, причем на все виды автомобильного топлива», — рассказал Зубарь.

Предварительно, планируют снизить цены ориентировочно на 50 копеек на все виды нефтепродуктов.

«На Дальнем Востоке, на самом деле, не так просто найти топливо дешевле, выбор небольшой. Но сейчас, при поддержке правительства Камчатского края, мы решаем эти вопросы с Роснефтью и покупаем топливо с завода в Комсомольске-на-Амуре. Это топливо не уступает по качеству топливу Хабаровского завода — оно также 5 класса, по всем параметрам соответствует. У нас получилось с ними договориться немного дешевле, — рассказал генеральный директор компании «Востокнефтепродукт» Вадим Кукоба. — Партия топлива уже доставлена. Доставляем на 4 компании, входящие в наше партнерство владельцев АЗС. Делим по количеству заправок, ожидаем новых поставок. Хотим, чтобы это было на перспективу длительно и чтобы, конечно, у нас была альтернатива. Альтернатива также важна по перевалке».

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ТОР «Камчатка» в Петропавловске-Камчатском строится большой терминал с причалом. Там планируется на первом этапе обработка судовых видов топлива и масел, но, как перспектива, там будет организовано хранение и перевалка, в том числе светлых видов нефтепродуктов.

Цены на АЗС в последний раз на Камчатке менялись в середине марта. Их подняли все топливные компании кроме «Камчатнефтепродукта», который и поднял оптовые цены для местных компаний. АИ-92 после повышения стали продавать по 44 рубля 20 копеек за литр, АИ-95 — 46 рублей 90 копеек, дизельное топливо — 46 рублей 20 копеек.