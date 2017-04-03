Барнаул, 3 апреля, 2017, 07:45 — ИА Регнум.

На реализацию противопаводковых мероприятий в Алтайском крае консолидировано около 1 млрд рублей. Это финансовые резервы (525 млн рублей) и материальные ресурсы (540 млн рублей), сообщает сегодня, 3 апреля, официальный сайт региона со ссылкой на губернатора Александра Карлина по итогам заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее провел полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Пресс-служба губернатора Алтайского края Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

«Эти средства пойдут и на укрепление гидротехнических сооружений, дорожно-транспортной сети, развертывание пунктов временного размещения. Всего в крае подготовили и оснастили 265 пунктов временного размещения, они рассчитаны на 35 тысяч человек», — пояснил Александр Карлин.

По его словам, в отличие от сильнейшего наводнения 2014 года, особенность предстоящего паводка в том, что проблемы могут возникнуть уже в первую его волну. «Мы очень серьезно относимся к прохождению паводкоопасного периода в этом году. Из 59 сельских территорий 48 потенциально имеют реальную угрозу получить проблемы уже по первой волне паводка. Это 204 населенных пункта, 15 тысяч жилых строений, 40 тысяч человек и 89 объектов социальной инфраструктуры», — отметил глава Алтайского края.

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Информируя о подготовке населения к прохождению паводка, Александр Карлин рассказал, что в ближайшую неделю пройдет полная проверка системы оповещения населения, и что с учетом опыта прошлых периодов в крае разработали специальные памятки для населения. Их раздадут каждому жителю под подпись. Работу провели и в образовательных учреждениях. Учащимся препрдали «уроки безопасности», в которых приняли участие специалисты МЧС России по Алтайскому краю, главы муниципалитетов, родители.

«В степных территориях региона уже тает снег, по рельефу начали передвигаться большие массы талых вод», — сообщил Александр Карлин.

Светлана Шаповалова Река Объ в районе Баранула. 2 апреля 2017 года

В сегодняшнем совещании приняли участие представители Минприроды России, МЧС России, Госдумы России, Управления Генеральной прокуратуры РФ в СФО, главы субъектов Федерации округа, руководители контрольных и надзорных органов регионов округа, представители научных и образовательных учреждений.

Сергей Меняйло полагает, что самое главное сейчас — принять все меры, чтобы войти в пожароопасный и паводковый периоды с максимальной готовностью, обеспечив системную, скоординированную работу региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений МЧС, правоохранительных, контрольно-надзорных ведомств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край готовится к паводку, который может оказаться сильнее разрушительного наводнения 2014 года, поэтому все заместители и руководители краевых ведомств в правительстве Алтайского края не смогут уйти в отпуска, запланированные на период с 15 марта по 1 июля 2017 года.

В конце прошлой недели Александр Карлин провел рабочую встречу в одном из барнаульских микрорайонов, наиболее подверженных затоплению в период паводка. Из-за большого количества снега и резких скачков температуры воздуха есть большая вероятность того, что паводок придет в Затон намного раньше срока.

Для обеспечения безопасности жителей и домашних животных, а также в целях минимизации ущерба, который неизбежно несет с собой наводнение, предусмотрены дополнительные технические средства, в частности — откачивающая помпа и судна на воздушной подушке.