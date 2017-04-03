Портрет Мао Цзэдуна продали на аукционе в Гонконге
Гонконг, Китай, 3 апреля, 2017, 07:42 — ИА Регнум.
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Портрет Мао Дзе Дуна
В Гонконге на аукционе Sotheby's продан портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна, выполненный американским художником Энди Уорхолом.
«Портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола продан на аукционе Sotheby's в Гонконге за 98,5 млн гонконгских долларов ($12,69 млн)», — говорится в сообщении аукционного дома.
Организаторы планировали выручить за картину, изображающую основателя КНР, до $15,5 млн.
Отмечается, что портрет Мао Цзэдуна был создан в 1973 году в техники шелкографии с использованием акриловых красок. Размеры полотна составляют 127 см на 106,6 см.
Информации о том, кто стал владельцем данной картины, пока нет.