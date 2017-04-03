Нижний Тагил, Свердловская область, 3 апреля, 2017, 07:38 — ИА Регнум. В Свердловской области бездомные собаки вновь напали на ребёнка. Очередной случай произошёл в Нижнем Тагиле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force Photo by Josh Plueger Бешенный пёс

По данным регионального управления СКР, стая уже месяц держит в страхе жителей улицы Чернышевского. 2 апреля на детской площадке животные пытались напасть на мужчину. затем объектом их внимания стал мальчик. Ребёнку удалось спастись от собак на горке.

СКР уже начал доследственную проверку. А портал Е1.Ru сообщает: перед нападением на ребёнка животные растерзали домашнюю собаку.

Отметим, это не первый случай нападения собак на детей. В Таборинском районе животные растерзали 7-летнюю девочку. Также была угроза жизни ребёнка в Ревде, но его удалось спасти.

Сами же граждане зачастую жалуются на бездействие чиновников. Последние же заявляют, что вынуждены действовать по закону. Но федеральное законодательство далеко от совершенства.

Один из показательных случаев отмечен на улице Предельной в Екатеринбурге, где пенсионерка прикормила стаю собак, потенциально представляющих угрозу для местных жителей. При этом чиновники, участковый и представители муниципального предприятия «Спецавтобаза» ничего не могут сделать. Как только во двор приезжают ловцы собак, пенсионерка выходит со своим паспортом и заявляет, что это её животные, не даёт их забрать. В то же время она формально не является хозяйкой. Жильцы дома заявляют, что в неофициальных беседах представители власти советуют им решить вопрос незаконным путём. Но пока они продолжают надеяться на реальную помощь чиновников.