Благовещенск, 3 апреля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами близка к катастрофической в двух регионах Дальнего Востока — Амурской и Еврейской автономной областях. Такое заявление сделал руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко. По данным международной экологической организации, ситуация в регионах развивается быстрее и раньше, чем за последние 15 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

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Близкой к катастрофической ситуацию с лесными пожарами экологи Гринпис называют не только в Амурской и Еврейской автономной областях, но и в Забайкальском крае. Причина тому — массовое бесконтрольное и псевдо-контролируемое выжигание сухой травы как государственными и муниципальными организациями, так и местным населением.

В ближайшее время на территории этих регионов ожидается тёплая, преимущественно сухая и ветреная погода, она будет способствовать разрастанию пожаров в лесном фонде. Огонь может возникнуть не только из-за новых палов, но и из-за очагов длительного тления.

«Достаточных сил, чтобы справиться с ожидаемым количеством пожаров в лесах и на прилегающих к ним землях, ни у одного из регионов нет, — констатировал Алексей Ярошенко. — Переданные им лесные полномочия финансируются в лучшем случае на десятую часть от реальной потребности, а собственных денег у них нет, да и взять их неоткуда. Теперь, главным образом от погоды, зависит: случится или нет очередная пожарная катастрофа в каждом из этих регионов».

Сотрудники международной экологической организации также отмечают, что за последние 15 лет ситуация с лесными пожарами в Забайкалье, Амурской области и Еврейской автономии развивается и быстрее, и раньше.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным департамента лесного хозяйства по ДФО, за минувшее воскресенье, 2 апреля, зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади в 1 011 гектаров, из них 15 возникли в Амурской области. 3 апреля леса продолжают гореть в Амурской и Еврейской автономной области. За сутки удалось потушить только 17 очагов.