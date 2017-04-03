Москва, 3 апреля, 2017, 07:38 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Традиционное общение президента России Владимира Путина с гражданами страны в прямом эфире в этом году может состояться в июне. Прямая линия может быть приурочена к Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня, пишет 3 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

В период с 2013 по 2016 год прямая линия с главой государства проходила в апреле. Однако 20 марта 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что очередное мероприятие пройдет позже апреля, но «раньше августа». Перенос связан с графиком Владимира Путина, пояснил он.

По мнению собеседников издания, перенос прямой линии обусловлен другими причинами. Так, директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что глава государства не хочет касаться темы массовых протестов, прошедших в Москве и многих российских городах 26 марта. Вопрос о коррупции он охарактеризовал как очень взрывоопасный.

Политолог Константин Калачев придерживается точки зрения, что прямая линия в июне может послужить точкой для старта предвыборной кампании Владимира Путина. В рамках этого мероприятия жители России должны будут увидеть «образ привлекательного будущего».

«Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики. Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась в 2001 году и проходила ежегодно, исключая 2012 год. В 2015 году за время трансляции в адрес президента поступило свыше 2,3 млн вопросов, в течение трех часов глава государства ответил на 55 из них. В 2016 году, во время 14-й прямой линии, президенту задали более 3 млн вопросов. Путин ответил на 80 из них в течение 3 часов 40 минут.