Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Обнаруженные в больницах Камчатки во время специальной проверки медицинские препараты, изделия и расходные материалы с истекшим сроком годности изъяты и помещены в карантинную зону для дальнейшего уничтожения, заявили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве региона, отметив, что проверки продолжаются.

Liter.kz Лекарственные средства

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В ведомстве отмечают, что руководители медицинских учреждений несут ответственность за хранение, а тем более применение препаратов с истекшим сроком годности. Кроме того, чиновники отмечают, что давно прошли те времена, когда больницам не хватало препаратов.

«Если срок годности истек, то препарат или приборы нужно уничтожить. Уже давно не 90-е годы, когда всего не хватало. Сегодня наши учреждения снабжаются всеми препаратами и материалами в необходимых объемах, поэтому нужно следить за их своевременным использованием», — заявили в Минздраве.

Приказ, обязывающий руководителей учреждений здравоохранения взять на особый контроль соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также следить за сроком их годности, появился в Минздраве в феврале.

Сами медики говорят, что это произошло после скандала в краевой больнице, где, как выяснилось, в сосудистом центре использовались просроченные стенты. Из-за этого сейчас в больницах края идет проверка всех препаратов и изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии СКР, в период с октября 2015 года по январь 2016 года врач в сосудистом центре произвел ряд медицинских операций, в ходе которых 11 пациентам установил саморассасывающиеся сосудистые каркасы (стенты) иностранного производства. Они были с истекшим сроком годности.

Через несколько недель после возбуждения дела по этому поводу главный врач краевой больницы Камчатки Олег Филиппов написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В медицинских кругах региона говорят, что его «ушли» из-за этого скандала. Исполнять его обязанности будет Ольга Зубкова.