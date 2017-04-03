Берлин, 3 апреля, 2017, 07:16 — ИА Регнум.



Diariolasamericas.com Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)

Заместитель председателя СДПГ Олаф Шольц предложил отказаться от налога солидарности, который был впервые введен в Германии после объединения страны в 1990 году. Его суть — финансирование инфраструктурных проектов более бедных новых федеральных земель, то есть бывших земель ГДР: Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония, Тюрингия, Мекленбург-Передняя Померания.

«В течение уже долгих лет налог солидарности оспаривается и считается противоречащим конституции, — отмечает Шольц, — В следующем сроке созыва законодательного органа мы должны окончательно закрыть эту тему».

Когда налог был принят в 1991 году (в Германии его называют налогом «Soli»), он составлял 7,5% от подоходного налога. Через два года он был снят, а в 1995 снова введен. С 1998 года налог был снижен до 5,5%. Государственная казна Германии ежегодно пополняется до 12 миллиардов евро в результате взимания налога на солидарность. В 2010 году, согласно опросу жителей ФРГ, 71% респондентов выступал за отмену «Soli».