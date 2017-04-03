Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2017, 06:39 — ИА Регнум. На Камчатке зафиксирован очередной крупный выброс пепла на вулкане Камбальный. На этот раз столб пепла, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС со ссылкой на вулканологов, поднялся на 7 км при высоте вулкана в 2 156 метров.

Игорь Шпиленок Вулкан Камбальный на Камчатке

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По словам специалистов, пепловый шлейф от нового выброса растянулся на 100 км к востоку от вулкана. Он идет в сторону Тихого океана и на его пути нет населенных пунктов.

Тем временем, на Камчатке большую активность проявляет и другой вулкан — Ключевской, который считается самым высоким действующим исполином Евразии. За последние дни он выбросил уже несколько столбов пепла на разную высоту.

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Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Камбальный начал извергаться 25 марта неожиданно для вулканологов. Они сначала говорили, что это первое извержение исполина за последние 250 лет, но потом выяснилось, что вулкан мог молчать еще дольше, так как точных свидетельств его извержения в истории нет.