Барнаул, 3 апреля, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Специалисты структурного подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Рубцовске опасаются, что из-за большого количества осадков, выпавших в зимний период, может произойти подтопление подвалов жилых домов через тепловые камеры, непроходные и проходные каналы тепловых сетей. В связи с этим компания реализует комплекс мер по подготовке к весеннему паводку 2017 года, сообщили сегодня, 3 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Светлана Шаповалова Перекладка теплосетей СГК в Рубцовске

Работы по отводу талых вод и очистке от снега тепловых камер уже начались. На предприятиях, управляемых СГК — Южной тепловой станции и Рубцовских тепловых сетях — созданы специальные комиссии, которые уже разработали планы противопаводковых мероприятий и согласовали их с местными органами власти, — отмечается в официальном сообщении СГК.

Также в СГК проведены инструктажи с персоналом предприятий по действиям при ликвидации аварийных ситуаций в период прохождения паводка, осуществлены работы по отводу талой воды от зданий и очистка от снега и льда кровли административных, производственных зданий, подготовлена к работе водооткачивающая техника.

«По прогнозам синоптиков и экстренных служб, Рубцовск находится в зоне наибольшей опасности во время прохождения первой волны паводка и спрогнозировать, как поведет себя стихия невозможно. Однако мы сделаем все от нас зависящее, чтобы на работе наших предприятий паводок не сказался. У нас для этого имеются все необходимые силы, средства и компетенции», — подчеркнул директор подразделения СГК в городе Сергей Климов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовск находится в зоне достижения опасных отметок уровня воды и возможного подтопления. Все запланированные мероприятия СГК проходят согласно утвержденному графику и находятся на завершающей стадии.