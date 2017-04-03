Ереван, 3 апреля, 2017, 03:41 — ИА Регнум. После обработки 20,1% бюллетеней с 803 избирательных участков Армении лидером парламентских выборов, которые завершились в 20:00 (19:00 мск) 2 апреля, с большим отрывом лидирует правящая Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном.

Photolure Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян

Согласно данным ЦИК Армении, РПА набрала 50,96% голосов избирателей, принявших участия в выборах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент необходимый для прохождения в парламент барьер в 5% для партий и 7% для блоков преодолевают ещё две политические силы.

Блок «Царукян» — 27,50%, АРФ Дашнакцутюн — 7,35%.

Реальные шансы для прохождения в парламент имеет блок «Елк» (Выход), который по данным exit poll набрал около 10% голосов, а по данным ЦИК на момент публикации материла 5,90%.

Партия «Армянское возрождение» также имеет некоторые шансы оказаться в парламенте.

Уже сейчас можно однозначно сказать, что остальные политические силы — партия «Свободные демократы», блок «Оганян — Раффи — Осканян», блок «Конгресс — НПА», Коммунистическая партия Армении в парламенте Армении VI созыва представлены не будут.

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Что касается нарушений в ходе выборов, то инициатива «Гражданин наблюдатель», которая имела наблюдателей почти во всех избирательных участках, в их числе известного рок-музыканта Сержа Танкяна, кинорежиссёра Атома Эгояна, актрису Арсине Ханджян, 2 апреля в период с 07:00 до 20:00 зафиксировала 1 918 нарушений. Обобщая имеющуюся на данный момент информацию, инициатива зафиксировала следующие проблемы: контролируемое, управляемое голосование, открытое голосование, управляемые бюллетени; избирательная взятка; скопления людей; низкое качество работы комиссий; отказ в работе технических нововведений; частичное бездействие полицейских на избирательных участках; усложненная процедура голосования.

Инициатива, которая для наблюдения за выборами получила от ЕС около 400 тыс. евро, считает, что в результате не была решена задача формирования общественного доверия в отношении выборов.

Как сообщили ИА REGNUM в Генпрокуратурe Армении, по фактам нарушений в ходе парламентских выборов возбуждено 6 уголовных дел, один человек арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Армении состоялись выборы в Национальное Собрание. По данным ЦИК страны яка избирателей составила 60,86% от общего количества избирателей.

К урнам для голосования пришли 1 млн 574 тыс. 947 избирателей из 2 млн 587 тыс. 706 граждан, обладающих правом голоса.

В столице страны Ереване явка составила 58,46% (494 455 человек), во втором городе Армении Гюмри — 51,02% (63 779), в третьем городе Ванадзоре — 54,69% (52 593).

Формирование нового парламента является предпоследним этапом перехода страны от полупрезидентской к парламентской форме правления. После того, как в 2018 году истекут полномочия действующего президента Сержа Саргсяна, этот переход полностью завершится.