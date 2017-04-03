Владивосток, 3 апреля, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Долгие годы остров Русский был зарыт для массового посещения из-за транспортной недоступности, однако со строительством мостов ситуация кардинально изменилась. Зеркальное море, струящийся сквозь пальцы песок, растительный и животный мир, который во многих случаях занесён в Красную книгу России и Приморья, — сегодня человек разрушает уникальную природу, погребая её в мусоре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Бухта Ахлёстышева, остров Русский

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Бухта Ахлёстышева, остров Русский

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По поручению полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева Минвостокразвития разработало концепцию развития острова Русский. В течение 10 лет территория должна превратиться в ведущий научно-образовательный, исследовательский и технологический кластер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Реализация проектов будет вестись в два этапа: с 2017 по 2022 годы и с 2023 по 2027 годы. Потенциальный объём частных инвестиций оценивается в 50 млрд рублей.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Бухта Ахлёстышева, остров Русский

«Это одна из самых привлекательных сторон проекта, — заявил вице-губернатор Приморья Евгений Полянский, говоря о рекреационном ресурсе Русского. — Часть территории относится к охранным зонам памятников природы, остров Русский славится своим богатым растительным и животным миром, многие виды занесены в Красную книгу России и Приморья. Живописные бухты благоприятны для пляжного отдыха. При развитии территории необходимо сохранить уникальную экосистему Русского».

По мнению вице-губернатора, создание необходимой инфраструктуры, в том числе речь идёт о развитии круизного туризма, позволит ежегодно привлекать на приморский остров как минимум миллион туристов.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Бухта Ахлёстышева, остров Русский

Однако тут же напрашивается вопрос: какая часть из этого «как минимум миллиона» захочет потратить деньги на замусоренный остров в Приморском крае России?

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Губернатор Владимир Миклшевский предлагает наделить Русский статусом территории опережающего развития, что якобы придаст проекту ускоренное развитие. Прежде остров Русский носил статус особой экономической зоны — её презентовали как туристско-рекреационную зону, планировали строить современный пассажирский терминал, базы отдыха, центр дайвинга.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ досрочно прекратило деятельность ОЭЗ «Остров Русский» 30 сентября 2016 года в связи с катастрофической неэффективностью.