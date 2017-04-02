Ереван, 3 апреля, 2017, 01:13 — ИА Регнум. По данным Центральной избирательной комиссии Армении, на парламентских выборах в стране лидирует правящая Республиканская партия. Представители этого политического объединения уже заявляют о том, что близки к победе. Об этом объявил вечером в воскресенье, 2 апреля, на брифинге пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

Photolure Эдуард Шармазанов

Он подчеркнул, что партия получила первые данные от ЦИК. По словам пресс-секретаря Республиканской партии Армении, торопиться с выводами не стоит, однако тенденция достаточно положительная.

«Несомненно, Республиканская партия является лидером избирательного марафона», — отметил Шармазанов.

Он также обратил внимание на то, в каком формате проходили выборы. По мнению представителя партии, они состоялись в атмосфере конкуренции и были прозрачными.

Ранее в ЦИК Армении заявили, что по итогам обработки данных 54 участков на парламентских выборах страны лидирует правящая Республиканская партия с 65,16%. Далее с результатом 18,88% следует блок «Царукян». На третьем месте — Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» с 6,68%.

Остальные партии и блоки набирают менее 3%. А для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, блокам — 7-процентный. Ранее в ЦИК заявили, что итоговая явка на парламентских выборах составила 60,86%.