Санкт-Петербург, 2 апреля, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Первого апреля, когда по традиции отмечается День смеха, в городе на Неве прошел ХIV «Смешной фестиваль». От памятника Николаю Гоголю на Малой Конюшенной улице до арки Главного штаба прошествовала весёлая колонна клоунов во главе с осликом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Открытие ХIV «Смешного фестиваля»

Колонна двигалась под громкие дроби шоу барабанщиц «Феерия» и собрала за собой всех прохожих, гуляющих в выходной день по центру Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подношение Гоголю

Яркий парад артистов дошел до Дворцовой площади и, обойдя Александровскую колонну, вернулся под арку Главного штаба, где расположилась сцена театра «Мимигранты».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Праздник начался на Малой Конюшенной улице

В праздничных гуляниях приняли участие артисты театра на ходулях «Съе Шосу», цирка «Бэмс», экспериментального театра «Дождь», клоуны и мимы театра «Мимигранты», а также самые веселые жители Петербурга, пришедшие на фестиваль в разнообразных масках и костюмах.