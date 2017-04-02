Клоуны присягнули Гоголю и пошли по Невскому к Дворцовой
Санкт-Петербург, 2 апреля, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Первого апреля, когда по традиции отмечается День смеха, в городе на Неве прошел ХIV «Смешной фестиваль». От памятника Николаю Гоголю на Малой Конюшенной улице до арки Главного штаба прошествовала весёлая колонна клоунов во главе с осликом.
Колонна двигалась под громкие дроби шоу барабанщиц «Феерия» и собрала за собой всех прохожих, гуляющих в выходной день по центру Петербурга.
Яркий парад артистов дошел до Дворцовой площади и, обойдя Александровскую колонну, вернулся под арку Главного штаба, где расположилась сцена театра «Мимигранты».
В праздничных гуляниях приняли участие артисты театра на ходулях «Съе Шосу», цирка «Бэмс», экспериментального театра «Дождь», клоуны и мимы театра «Мимигранты», а также самые веселые жители Петербурга, пришедшие на фестиваль в разнообразных масках и костюмах.