Пестово, Новгородская область, 2 апреля, 2017, 22:59 — ИА Регнум. В Новгородской области проводится проверка по факту гибели четырёх человек на пожаре, который произошёл сегодня, 2 апреля, в одном из частных домов в городе Пестово. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, тела погибших были найдены после тушения пожара на месте происшествия.

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«В ходе осмотра места происшествия следователем внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Боровичским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка.

Все обстоятельства пожара уточняются.