Белград, 2 апреля, 2017, 22:54 — ИА Регнум.



Mil.ru Лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич

Лидер Сербской прогрессивной партии, премьер-министр Сербии Александр Вучич одерживает победу на президентских выборах, проходящих в стране 2 апреля. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полла, проведённого агентством Ipsos, передаёт «Танюг».

Согласно опросу, за Александра Вучича отдали свои голоса 55,8% избирателей. Второе место занимает бывший омбудсмен Саша Янкович, набирающий 15,4% голосов. На третьем месте с 9,2% голосов — комик Лука Максимович, баллотирующийся под псевдоним Любиша Прелетачевич Белый.

Экс-глава МИД Сербии Вук Евремич набирает 5,7% голосов, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель — 4,5%. Остальные кандидаты набирают менее 3% голосов избирателей.

Результаты приведены по итогам обработки данных опросов с 55% избирательных участков.

Напомним, всего на пост президента Сербии претендуют одиннадцать кандидатов. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить поддержку более половины избирателей. В случае если победитель не определится, 16 апреля состоится второй тур выборов, в котором встретятся два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Отметим, что аналитики считают второй сценарий неблагоприятным для премьер-министра Сербии, так как существует вероятность, что во втором туре победу одержит соперник Александра Вучича, если его поддержит весь оппозиционный электорат.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Действующий глава государства Томислав Николич отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок, не получив поддержки правящей правящей Сербской прогрессивной партии.