«Валенсия» переиграла «Депортиво» в матче чемпионата Испании
Валенсия, Испания, 2 апреля, 2017, 22:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Депортиво» на выезде уступил «Валенсии» в матче двадцать девятого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 2 апреля на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершилась со счетом 0:3.
В составе победителей голевыми действиями отметились Эсекиэль Гарай, Рауль Альбентоса (автогол) и Жуау Канселу.
После двадцати девяти матчей в чемпионате Испании «Валенсия» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Клуб «Депортиво», набравший 27 баллов, расположился на пятнадцатой позиции.
Чемпионат Испании. 29-й тур
«Валенсия» (Валенсия) — «Депортиво» (Ла-Корунья) — 3:0.
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