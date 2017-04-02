Санкт-Петербург, 2 апреля, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Водитель, совершивший 1 апреля тяжелое ДТП с двумя погибшими в Невском районе Санкт-Петербурга, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

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Как установлено, около 10:30 у дома 14 на Дальневосточном проспекте 26-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов, после чего автомобиль перевернулся.

«В результате ДТП двое 55-летних мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия. Также в состоянии средней тяжести госпитализирована 56-летняя женщина», — уточнили в региональной полиции.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Это преступление может повлечь до семи лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщали в соцсетях петербуржцы, ставшие очевидцами трагедии, автомобиль Ford C-MAX двигался по дороге с высокой скоростью, что, предположительно, и спровоцировало страшную аварию. В автомобиле вместе с водителем была пассажирка. Как и водитель, она не пострадала.