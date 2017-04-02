Мадрид, 2 апреля, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» на своем поле переиграл «Алавес» в матче двадцать девятого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 2 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 3:0.

(сс) AnnRos Футбол

В составе «Королевского клуба» голевыми действиями отметились Карим Бензема, Иско и Начо Фернандес.

После двадцати восьми матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 68 очков. Клуб «Алавес», набравший 40 баллов после двадцати девяти игр, расположился на десятой позиции.

Чемпионат Испании. 29-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Алавес» (Витория) — 3:0.

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