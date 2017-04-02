Париж, 2 апреля, 2017, 21:44 — ИА Регнум. В Париже совершено нападение на российского режиссера и общественного деятеля Елену Сурину, которая продвигает российскую культуру во Франции. Об этом рассказала сама пострадавшая телеканалу Life.

Личная страница Елены Суриной в Facebook Елена Сурина

По ее словам, инцидент произошел 31 марта на одной из самых тихих улиц в центре города.

«Я только на нее (улицу) повернула, на меня напал человек очень мощного телосложения, — говорит Сурина. — Я не низкая, но он еще больше меня. Я упала наземь, ударилась головой».

В результате нападения женщина получила серьезные травмы (перелом носа, сотрясение мозга, разорвана бровь) и была госпитализирована в местную больницу. Режиссера, пролежавшую сутки под капельницей с искусственной вентиляцией лёгких, уже выписали из госпиталя.

«В госпитале дорого находиться, у меня нет страховки, — рассказывает режиссёр. — Не знаю, какой счёт пришлют, но друзья уже начали помогать».

Мотивы злоумышленника в настоящий момент неизвестны.