Красноярск, 2 апреля, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Стали известны результаты матчей, сыгранных 2 апреля в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

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«Енисей» (Красноярск) — «Астана» (Астана, Казахстан) 88:78 (27:15 20:20 21:18 20:25)

(27:15 20:20 21:18 20:25) «Цмоки-Минск» (Минск, Беларусь) — «Парма» (Пермь) 62:71 (16:19 14:30 19:10 13:12)

(16:19 14:30 19:10 13:12) «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Химки» (Химки) 90:99 (22:20 27:31 20:20 21:28)

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.