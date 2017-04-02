Вашингтон, 2 апреля, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Автомобиль Ferrari F430, которым ранее владел глава Белого дома Дональд Трамп, продан на аукционе Auctions America во Флориде. Об этом сообщает CNN.

(сс) Rudolf Stricker Автомобиль Ferrari F430

«Автомобиль Ferarri, ранее принадлежавший Трампу, был продан на аукционе в эти выходные за рекордные $270 тысяч», — уточняет источник.

Отмечается, что политик пользовался этим транспортным средством с 2007 по 2011 год и успел проехать на нем несколько тысяч километров.

Имя нового владельца дорогостоящего транспортного средства пока не разглашается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2016 года. Инаугурация нового главы Белого дома состоялась 20 января 2017 г. в Вашингтоне.