Воронеж, 2 апреля, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Игроки воронежского футбольного клуба «Факел» намерены не выйти на тренировку 4 апреля. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Fakelfc.ru Футболисты ФК «Факел»

Причиной такого решения, по сведениям издания, стали высокие долги по заработной плате: футболисты не получают зарплату вот уже 2,5 месяца, с начала сезона не выплачиваются премиальные.

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Воронежский «Факел» за последние годы не раз оказывался в сложном финансовом положении, а в 2007—2008 и вовсе под угрозой банкротства — Арбитражный суд ввел в клубе внешнее управление, клуб был вынужден отказаться от участия в соревнованиях ПФЛ. Однако затем дела пошли на поправку: в 2009 году создаётся команда «Факел» и заявляется во втором дивизионе первенства страны 2010 года. Помощь клуб получает и от главы региона Алексея Гордеева — он возглавил Попечительский совет клуба, была разработана концепция развития клуба, тогда же тренером клуба стал Константин Сарсания. Под его руководством в сезоне 2011−2012 годов «Факел» дошёл до четвертьфинала Кубка России, однако тогда же покинула ФНЛ, заняв 19-е место. Вернуться в ФНЛ удалось лишь по итогам сезона 2014−2015 годов, уже под руководством Павла Гусева. Этот сезон воронежский «Факел» проводит в ФНЛ, по итогам 29 тура ФОНБЕТ-Первенства России занимает шестое место с 43 очками: накануне, 1 апреля, «Факел» уступил краснодарской «Кубани».

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые трудности преследуют не только футболистов, но и хоккеистов Воронежа. В середине марта стало известно, что хоккеистов клуба «Буран» не допустили на тренировки на лед ДС «Юбилейный» — из-за долгов.