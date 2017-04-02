Лондон, 2 апреля, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче тридцатого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 2 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счетом 2:2.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Тео Уолкотт и Шкодран Мустафи. У гостей мячи забили Лерой Сане и Серхио Агуэро.

После двадцати восьми матчей в чемпионате Англии «Арсенал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. Клуб «Манчестер Сити», набравший 58 очков после двадцати девяти игр, находится на четвертой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 30-й тур

«Арсенал» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 2:2 (1:2).

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