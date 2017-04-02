Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Второго апреля завершились игры предварительного этапа женской гандбольной Суперлиги, стали известны участники матчей за 1−8-е и за 9−11-е места. Вот результаты матчей последнего тура:

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

«Уфа-Алиса» (Уфа) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) 28:25 (12:9 16:16)

(12:9 16:16) «Луч» (Москва) — «АГУ-АДЫИФ» (Майкоп) 31:25 (14:13 17:12)

(14:13 17:12) «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Астраханочка» (Астрахань) 36:22 (19:12 17:10)

(19:12 17:10) «Динамо-Синара» (Волгоград) — «Лада» (Тольятти) 28:27 (15:16 13:11)

(15:16 13:11) «Звезда» (Звенигород) — «Кубань» (Краснодар) 34:25 (15:17 19:8)

«Ростов-Дон» сокрушительно разбил «Астраханочку», но это может помочь им в борьбе за чемпионство только психологически. Впрочем, это тоже немаловажно.

Из борьбы за высокие места выбыли «Уфа-Алиса», «Университет» из Ижевска и «АГУ-АДЫИФ.

Положение команд после предварительного этапа в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.