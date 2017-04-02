Ереван, 2 апреля, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Голосование на выборах в Национальное Собрание VI созыва (однопалатный парламент) завершилось в воскресенье, 2 апреля, в Армении. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Photolure Электронное устройство для голосования на парламентских выборах в Армении

«Все 2009 участков закрыли двери для избирателей в 20:00 по местному времени (19:00 мск), — говорится в сообщении. — Согласно Избирательному кодексу, избирателям, пришедшим на участок до 20:00, однако не успевшим проголосовать, избирательная комиссия должна дать право на голосование».

В настоящее время на избирательных участках ведется подсчет голосов избирателей. По предварительным данным exit poll, в парламент страны прошли четыре партии, а лидирует, с 46% голосов, правящая Республиканская партия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Национальное Собрание Армении VI созыва будет избран по меньшей мере 101 депутат, вместо нынешних 131. Число депутатов, избранных в парламент, может измениться в случае проведения второго тура.

Для победы в первом туре выборов партии (блоку) необходимо набрать 50% + 1 голос.

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