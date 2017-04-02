Москва, 2 апреля, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на своем поле переиграл самарские «Крылья Советов» в матче двадцать первого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 2 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Головин и Бибрас Натхо. У гостей мяч забил Кристиан Паскуато.

После двадцати одного матча в чемпионате России ЦСКА пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Клуб «Крылья Советов», набравший 16 баллов, находится на седьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 21-тур

ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:0).

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