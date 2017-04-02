Москва, 2 апреля, 2017, 19:24 — ИА Регнум.



George Hodan Арест

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали активиста Ильдара Дадина, который проводил одиночный пикет у здания Петровки, 38. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.

«Дадин сейчас находится в Тверском отделении полиции, он задержан за проведение одиночного пикета около здания Петровки, 38, — сказал защитник. — Пока никаких административных материалов на него не составлялось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активист Ильдар Дадин стал первым в РФ осужденным за неоднократное нарушение порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ). Мужчину задержали в январе 2015 г. на Манежной площади в ходе акции в поддержку блогера Алексея Навального и его брата Олега Навального по делу «Ив Роше».

Активист Дадин был приговорен к 3-м годам колонии общего режима 7 декабря 2015 г. В феврале Конституционный суд (КС) РФ рассмотрел его жалобу на статью 212.1 УК РФ и постановил пересмотреть приговор. Приговор молодому человеку был отменен 22 февраля 2017 г., а уже 26 февраля активист был освобожден из исправительной колонии в Алтайском крае.

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