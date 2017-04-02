Пескара, Италия, 2 апреля, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» на выезде не смог переиграть «Пескару» в матче тридцатого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 2 апреля на стадионе «Адриатико» в Пескаре, завершилась со счетом 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

Отметим, что все мячи в данном матче забили футболисты гостевой команды — Габриэль Палетта (автогол) и Марио Пашалич.

После тридцати матчей в чемпионате Италии «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Клуб «Пескара», набравший 13 баллов, находится на двадцатой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

«Пескара» (Пескара) — «Милан» (Милан) — 1:1 (1:1).

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