Амстердам, 2 апреля, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Аякс» на своем поле переиграл «Фейеноорд» в матче двадцать восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча, прошедшая 2 апреля на стадионе «Амстердам Арена» в Амстердаме, завершилась со счетом 2:1.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Лассе Шоне и Давид Нерес. У гостей мяч забил Михил Крамер.

После двадцати восьми матчей в чемпионате Нидерландов «Аякс» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. Клуб «Фейеноорд», набравший 69 баллов, находится на первой позиции.

Чемпионат Нидерландов. 28-й тур.

«Аякс» (Амстердам) — «Фейеноорд» (Роттердам) — 2:1 (2:0).