Анкара, 2 апреля, 2017, 17:57 — ИА Регнум.



Yenisafak.com Турецкая противотанковая ракета с лазерным наведением L-UMTAS (Laser Guided Long Range Antitank Missile System)

В Турции местные специалисты разработали новую ракету L-UMTAS с системой лазерного наведения. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«В рамках проекта по разработке противотанковых ракет дальнего радиуса действия для ВС Турции создана ракета L-UMTAS с системой лазерного наведения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания новые ракеты прошли успешно, вскоре ими оснастят ударные вертолеты ATAK.

Министр национальной обороны Турции Фикри Ишик уже прокомментировал успех оборонной промышленности страны.

«Благодаря новым ракетам выросла мощь ВВС Турции», — отметил он.

По его словам, ракета L-UMTAS может быть использована как в ночное, так и в дневное время для уничтожения бронетехники в радиусе 8 км.