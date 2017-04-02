Калуга, 2 апреля, 2017, 17:41 — ИА Регнум.



Mil.ru Призыв в Армию

Порядка 750 человек будет вызвано в Обнинск на заседание городской призывной комиссии в рамках весеннего призыва в Вооруженные силы РФ. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска Калужской области.

О готовности к призыву рассказал на заседании в горадминистрации военком наукограда Марат Акчурин. Как следует из опыта прошлых призывов, более 40% призывников получат отсрочки по образованию. Кроме того, 10−15% человек из указанного количества — это призывники, признанные негодными по итогам осеннего призыва. Их состояние здоровья будет вновь изучено и вынесено соответствующее решение. Так, уже определен основной и резервный состав врачей и среднего медицинского персонала из числа сотрудников клинической больницы №8 для проведения обследования граждан, подлежащих призыв. Также завершено изучение личных дел граждан, которые будут вызываться на мероприятия, связанные с призывом в апреле-июле 2017 года.

Весенний призыв будет проходить 106 дней и закончится 15 июля. Напомним, в ходе призыва 2017 года на военную службу в России будут направлены 142 тыс. человек. Срок службы, призванной в армию молодежи, составляет один год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 830 призывников из Калужской области отправились служить в армии по итогам осенней призывной кампании 2016 года. Отсрочки от призыва на армейскую службу для продолжения образования получили более 56% юношей, а 24% призывников освобождены по состоянию здоровья.

Между тем, свыше 600 призывникам Калужской области военкоматы не смогли вручить повестку, так как основная часть разыскиваемых граждан не проживает по месту регистрации.