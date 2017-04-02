Магадан, 2 апреля, 2017, 17:36 — ИА Регнум. По факту гибели четырех пассажиров автомобиля на реке Яна в Магаданской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Магаданской области.

Колыма-информ Ледовая переправа через реку Яна

Трагедия произошла сегодня, 2 апреля, в районе переправы через реку Яна в Ольском районе.

«Утонул легковой автомобиль (внедорожник), в котором находилось 4 человека, из них один ребенок, — говорится в сообщении. — В этой связи на место происшествия направлена следственно-оперативная группа».

Отмечается, что сотрудники специальных служб уже достали тела четырех погибших из затонувшего транспортного средства.

«Внедорожник Тoyota «Ленд Крузер» ушел под воду неподалеку от паромной переправы на Янском лимане, — уточняется в сообщении. — Из тонущего автомобиля пассажирам удалось вытолкнуть 7-летнего мальчика, который находится в больнице, его жизнь вне опасности».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.