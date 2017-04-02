Санкт-Петербург, 2 апреля, 2017, 17:28 — ИА Регнум.



(сс) Лобачев Владимир Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ)

На медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге был представлен проект ОНФ «Генеральная уборка».

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия») отметил, что для Общероссийского народного фронта экологическое направление является одним из основных, а старт ему был положен в марте 2015 г. путем создания Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

«В настоящий момент деятельность Центра осуществляется во всех регионах России, а численность экспертов и активистов по всей стране составляет более 3 тыс. человек. С марта 2015 г. эксперты Центра получили несколько тысяч обращений от граждан с жалобами на экологические проблемы, примерно по одной тысяче таких обращений уже удалось достичь положительного результата. За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 млрд руб., спасено от вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено более 50 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в результате наших обращений было заведено около 150 административных и уголовных дел в отношении нарушителей. Были достигнуты положительные решения по 1100 обращениям от граждан», — отметил Гутенев.

По его словам, Центром были разработаны два федеральных закона, посвященных усилению ответственности за некачественное лесовосстановление для лесных арендаторов и созданию «зеленых щитов» вокруг российских городов. Оба федеральных закона приняты Госдумой и уже вступили в силу.

Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» добавили на карту 7 487 проблемных участков дорог, которые требуют первоочередного ремонта дорог. Всего за их ремонт проголосовали более 75 тыс. человек. Координатор проекта ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев («Единая Россия») рассказал, что главной целью дорожной инспекции является ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Проект призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики в регионах. Важная задача проекта — нацелить органы власти при планировании дорожных работ на то, чтобы учитывать мнение простых людей.

«Мы видим, что люди готовы участвовать в процессе общественного контроля, поэтому важно не только выделить проблемы и отметить их на карте, а проследить за тем, каким образом будет осуществляться ремонт. Также важно учесть, какие применяются технологии, чтобы дороги прослужили нам как можно дольше. Наш проект сейчас — это не поиск и устранение ям, а составление народного рейтинга по состоянию дорог и первоочередному проведению ремонта», — подчеркнул Александр Васильев.

«Результаты нашего проекта — это дороги, которые будут отремонтированы с учетом карты. Мы сейчас осуществляем дорожную инспекцию по всей стране, и чиновники реагируют по-разному: некоторые принимают во внимание критику, а некоторые — нет», — отметил эксперт проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Проект «Равные возможности — детям» представила на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» его координатор, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Любовь Духанина («Единая Россия»). Задача проекта — дать возможность каждому российскому ребенку бесплатно заниматься в кружке или секции, количество которых пока катастрофически мало.

По словам Любови Духаниной, «в стране сегодня около пяти миллионов маленьких граждан не имеют возможности бесплатно получать дополнительное образование». «Родители жалуются, что распределение финансовых средств в этой сфере идет несправедливо, бюджетные деньги выделяются, но не доходят до всех семей. Поэтому наша основная задача — попытаться решить проблемы в системе дополнительного образования на законодательном уровне и найти механизмы, которые улучшат инфраструктуру этой системы», — отметила Любовь Духанина.

«Сейчас требования для открытия кружков и секций по дополнительному образованию очень высоки, — уточнила Любовь Духанина. — Но мы работаем над упрощением этой процедуры. Кроме этого, разрабатываем механизм легализации мобильных образовательных программ. Такие практики в регионах уже есть, когда в села выезжают оборудованные автобусы для проведения серии занятий».

На Медиафоруме в Санкт-Петербурге также представлен проект «Народная оценка качества». Его цель — повышение эффективности работы независимой оценки качества организаций социальной сферы посредством создания механизма личного участия граждан в оценке, развитие общественного контроля и тиражирование лучших управленческих практик. Результатом работы проекта станут предложения по совершенствованию официальной системы независимой оценки организаций соцсферы, а также реестр лучших управленческих практик в социальной сфере.

«Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы, — отметил координатор проекта «Народная оценка качества», член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов, — Активисты ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль».

Результаты проекта будут использованы для подготовки общественного доклада о состоянии системы независимой оценки качества, на основе которого на федеральном уровне формируются предложения по совершенствованию нормативной и методической базы независимой оценки качества, а на региональном уровне — общественные предложения региональных отделений ОНФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Общероссийским народным фронтом уже в четвертый раз. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты — представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Большинство из них — лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость». В этом году победителями стали 443 региональных журналиста — почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Планируется, что 3 апреля в работе медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» примет участие президент РФ Владимир Путин