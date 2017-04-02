Пермь, 2 апреля, 2017, 17:05 — ИА Регнум.



(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Пермский «Амкар» на своем поле сыграл вничью с грозненским «Тереком» в матче двадцать первого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 2 апреля на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Роланд Гиголаев, у гостей — Магомед Митришев.

После двадцати одного матча в чемпионате России «Амкар» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Клуб «Терек», набравший 30 баллов, находится на седьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 21-й тур

«Амкар» (Пермь) — «Терек» (Грозный) — 1:1 (1:1).

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