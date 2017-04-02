Минск, 2 апреля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Запад пока не в состоянии «оторвать» Белоруссию от Российской Федерации и разорвать все экономические связи между двумя странами. Об этом заявил посол РФ в Минске Александр Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь.

Sergey Subbotin Посол РФ в Минске Александр Суриков

«Все, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, это все действия антироссийские, — говорит дипломат. — И мы понимаем, что следующие усилия будут направлены в Беларусь, и они уже направлены. Вы видите, как сюда зачастили делегации различные».

Посол РФ в Минске добавил, что власти Москвы «присматриваются» к визитам западных делегаций в Минск.

«Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Беларусь от России», — говорит Суриков.

Дипломат также выразил уверенность, что и Белоруссия не готова «броситься в объятия Запада», напомнив о примере Украины и Молдавии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов Союзного государства.

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