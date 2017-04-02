Ташкент, 2 апреля, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости перемен на национальном телевидении и раскритиковал настроении «ура-патриотизма», которые журналисты используют в освящении событий, передает агентство Фергана.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Время ура-патриотизма прошло, на телеканалах должны появиться критические и аналитические материалы», — заявил президент, выступая на видеоселекторном совещании.

«Пока же ситуация выглядит как в поговорке «старая баня, старый таз». Мы должны реформировать программу «Ахборот» («Новости», главная информационная телепрограмма)», — подчеркнул Мирзиёев.

Ранее Мирзиёев заявил, что обеспечение верховенства закона в обществе является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране.