Казань, 2 апреля, 2017, 16:24 — ИА Регнум.



Andy03 Футбол

Казанский «Рубин» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче 21-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена» в Казани, завершилась со счетом 0:2.

Автором первого мяча в ворота хозяев поля стал нападающий Артем Дзюба, который нанес точный удар головой на 36-й минуте. Уже через четыре минуты Мигель Данни удвоил преимущество гостей, установив окончательный счет в матче.

После двадцати одного матча в чемпионате России «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Клуб «Рубин», набравший 27 баллов, находится на десятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 21-й тур

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:2).

Читайте также: «Арсенал» переиграл «Томь» в матче РФПЛ

А также: «Локомотив» переиграл «Уфу» в матче чемпионата России