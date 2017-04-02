Москва, 2 апреля, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Тела трех человек без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в квартире жилого дома в Замоскворецком районе Москвы. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

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«1 апреля в квартире расположенной по Павелецкая площади в г. Москве обнаружены тела хозяина квартиры 1989 года рождения и его знакомых 1988 и 1990 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти, — говорится в сообщении. — Предварительная причина смерти — отравление наркотическими веществами».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Подробности пока неизвестны.