Белград, 2 апреля, 2017, 16:11 — ИА Регнум.

В Сербии сегодня, 2 апреля, выбирают президента страны. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов, фаворитом среди которых считается действующий премьер-министр, лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич.

Mil.ru Лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич

Наблюдатели отмечают, что главная интрига выборов заключается в том, сможет ли Вучич одержать победу в первом туре. По данным социологических опросов, за несколько дней до выборов отдать свои голоса за него были готовы чуть более 50% избирателей. В случае, если Вучич не наберёт более половины голосов, 16 апреля состоится второй тур выборов, в котором встретятся два кандидата, набравшие наиболее число голосов.

Аналитики считают такой сценарий неблагоприятным для премьер-министра, так как вполне существует вероятность, что во втором туре победу одержит соперник Александра Вучича, если его поддержит весь оппозиционный электорат.

Среди других претендентов на президентский пост наибольшую поддержку среди избирателей имеют бывший омбудсмен Саша Янкович, комик Лука Максимович, который баллотируется под псевдоним Любиша Прелетачевич Белый, экс-глава МИД Сербии Вук Евремич и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Согласно различным данным опросов, за каждого из этих кандидатов готовы проголосовать 6−9% граждан.

Александр Вучич ранее выразил надежду, что ему удастся одержать победу в первом туре, и президентские выборы «обеспечат стабильность курса и продолжение экономических реформ в Сербии». «Я надеюсь, никому не придёт в голову попытаться дестабилизировать ситуацию. Уверен, что явка будет высокой, и люди демократическим путём определят своё будущее», — сказал он.

С 7:00 утра по местному времени (8:00 мск) на территории Сербии работают более 8,3 тысячи участков для голосования, на которых ожидают до 6,7 млн избирателей. В том числе 90 участков открыты в Косово и Метохии, где зарегистрировано свыше 105 тысяч избирателей. За проведение выборов на территории отделившегося от Сербии края отвечает ОБСЕ.

Голосование на выборах завершится в 20:00 (21:00 мск). Официальные результаты выборов Республиканская избирательная комиссия должна объявить 6 апреля.