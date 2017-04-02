Мадрид, 2 апреля, 2017, 16:08 — ИА Регнум.



Wojciech Cejrowski Подобная ситуация в польском ресторане (позже владелец извинился и убрал объявление)

Один из ресторанов в Мадриде оказался в центре громкого скандала, отказавшись проводить вечеринку русскоязычных девушек. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила в Facebook организатор мероприятия Анастасия Самоторова.

Она сообщила, что женское русскоязычное сообщество в Мадриде периодически собирается, чтобы отметить то или иное событие. Последний раз это было в Международный женский день 8 марта, который отмечали порядка 150 женщин.

На 1 апреля эти женщины также запланировали мероприятия, в котором должны были принять участие до 100 человек. Оргкомитет мероприятия договорился с менеджером мадридского ресторана Sagardi о проведении праздника.

Однако накануне дня проведения мероприятия менеджер ресторана позвонил Самоторовой и сообщил, что их мероприятие отменено.

«И вот вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован. Почему? Не могу вам сказать. Мы не подумали, когда подтверждали резерв. Ну, думаю, с чего вдруг ресторану терять такой резерв? Давайте напрямую? Давайте! И тут даже не знаю как перевести слова менеджера, смысл в том, что люди происхождением из России «не формат» заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах», — передает Самоторова содержание разговора с менеджером.

«Впервые за 5 лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида. <…> Первый раз в жизни поняла смысл слова «в глазах потемнело». Не формат. Происхождением из России. Понятно?» — описывает свои эмоции Самоторова.

Она сообщила, что написала заявление в полицию, где открыли дело о дискриминации.

После этого ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре и принес извинения за поведение и манеру общения своего сотрудника. Он заявил, что ни в коем случае не согласен с «националистическими высказываниями в адрес русского сообщества». Также Виньяспре предложил не отменять вечеринку и пообещал подготовить сообщение с публичными извинениями.

Но русскоязычное сообщество Мадрида решило не проводить свою встречу в данном ресторане и ждет окончания расследования.