Ереван, 2 апреля, 2017, 15:30 — ИА Регнум.

По состоянию на 14:00 местного времени (13:00 мск), на выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 865 884 человек. Явка на это время составила 33,46%, сообщили ИА REGNUM в ЦИК Армении. Всего в списки избирателей внесены 2 587 706 человек.

Photolure Парламентские выборы в Армении

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Армении уже проголосовали лидеры политических сил, участвующих в выборах, а также президент и премьер-министр Армении.

Многочисленные наблюдатели, а также представители политических сил сообщают о различных нарушениях в ходе выборов. В Генпрокуратуре и полиции Армении заверяют, что сообщения о нарушениях исследуются, возбуждены уголовные дела.

Работа 2009 избирательных участков продлится до 20:00 (19:00 мск).

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